Grande successo per l’opera “Il mercante di Venezia” andata in scena ieri sera in una gremita arena “Neri” di Reggio Calabria. L’opera di Shakespeare, inserita nella programmazione del festival Catona teatro, ha riscontrato il favore del pubblico che ha apprezzato molto il riadattamento del regista Giancarlo Marinelli. Insieme al maestro Mariano Rigillo, protagonista e padrone della scena, un cast rinnovato di attori giovani e preparati come Romina Mondello nella principessa “terrestre” Porzia e Ruben Rigillo che dà voce ad un Antonio che tanto somiglia a Gustav von Aschenbach. Una commedia attualissima e dai forti contenuti che ci ha portato indietro nel tempo e ci ha spinto a riflettere su tutto ciò che è effimero e sulla bellezza della vita e dell’amore.( Foto di Aldo Fiorenza)

