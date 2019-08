Buona la prima per “Cavalleria rusticana” andata in scena ieri sera all’arena “Alberto Neri” di Catona a Reggio Calabria. Terzo appuntamento della kermesse targata Polis Cultura che ha investito su un importante progetto artistico, la

“Cavalleria rusticana”,

una coproduzione tra Catona teatro e International Theatre Center con la regia di Walter Manfrè. In scena, i bravissimi attori Loredana Cannata, Arianna Di Stefano, Barbara Gallo, Livio Remuzzi, Orazio Alba, protagonisti di un vero capolavoro al quale hanno preso parte tanti giovani artisti, maestranze e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria che si è occupata delle decorazioni. Maestoso l’impianto scenico che porta la firma di Catona teatro. A rendere l’opera ancora più suggestiva la banda di Catona che ha magistralmente esaltato con i suoni i duetti e i monologhi degli attori. Foto di Aldo Fiorenza)

