I 16 Anni del Parco Commerciale ” Le NINFE”

Grande festa sul lungomare di Reggio Calabria per i 16 Anni del Parco Commerciale “Le Ninfee”. Sotto la guida del Direttore artistico, conduttore e “animatore” della festa Gigi Miseferi, all’Arena “Ciccio Franco”, un incredibile show all’insegna delle risate e musica per celebrare il compleanno di un’importante realtà commerciale della città. Bravissimi i musicisti della Band Larga, Tonino Palamara alla batteria, Pino Delfino al contrabbasso, Francesco Pappaletto al pianoforte, Matteo Diego Scarcella al sax che hanno accompagnato Gigi Miseferi in un lungo viaggio tra canzoni storiche e hit riarrangiate per l’occasione, la meravigliosa cantante Micaela Foti, gli straordinari cabarettisti e imitatori Gennaro Calabrese e Pasquale Caprì, Samuela Piccolo ed il Maestro Antonio Piccolo insieme al giovanissimo Alessio Capizzi che hanno stregato la platea con intensi e travolgenti balletti. La serata, condotta da Miseferi insieme ad Eva Giumbo e Vasilica Gavrilas Burlacu, ha registrato un meritato sold-out.( Foto Aldo Fiorenza)

