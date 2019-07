1° Premio Vittoria Alata

Nella tre giorni di festa il 28-29-30- luglio, aCasarano “ Sant’Antonio dei Miluni”. Organizzata dalla locale Pro loco, a capo il presidente Antonio Bianco. Epicentro della tre giorni i giardini William Ingrosso in piazza Umberto I. previste degustazioni di prodotti tipici e musica. Ad aprire il primo giorno è la consegna del premio “Vittoria Alata” (prima edizione) con la consegna di attestati e riconoscimenti a personalità importati per la città: Per l’imprenditoria, Antonio Sergio Filograna, presidente di Leo Shoes artefice del rilancio della calzatura salentina e del calcio a Casarano. Premio allo sport a Pantaleo Corvino, direttore sportivo della stessa squadra ai tempi gloriosi della serie C (fu lui a scoprire Fabrizio Miccoli), premio alla coltura, allo scrittore Lillino Casto. e premio al volontariato, alle suore vincenziane di Casarano ritirato dalla presidentessa Paola D’Elia.Intermezzi Musicali dal gruppo musicale “Il Vento del Nord”Nomadi tribute band e balli da parte della scuola “Stelle danzanti” della maestra Francesca Tridici. Presentatori della serata il giornalista Bruno Conte e Fabiola Casarano.

© Riproduzione Riservata