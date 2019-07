” On the Road tour” Max Gazzè in concerto

Grande successo per “On the Road tour” del cantante romano con origini siciliane Max Gazzè, terzo evento del “Reggio live festival 2019″. Una Piazza Castello di Reggio Calabria gremita di fan pronti a cantare per oltre due ore, gli storici pezzi del cantautore che, insieme alla sua band e al gruppo di fiati, ha riarrangiato anche i brani del suo ultimo lavoro discografico. È una serata fatta di buona musica e sinergie artistiche che segna un altro importante successo per il promoter Ruggero Pegna ideatore del Reggio live fest. ( Foto di Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata