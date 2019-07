Festa ascolana in onore della Madonna del Carmine

Ad Ascoli Satriano, in Provincia di Foggia, il 16 luglio 2019, solennità della Madonna del Carmine, si sono svolti, come ogni anno, i rispettivi festeggiamenti religiosi e civili, che hanno avuto il loro cuore pulsante nella seicentesca Chiesa di San Potito martire, con l’annesso convento dei Frati Minori, e nell’antistante Piazza San Francesco d’Assisi.

Nel corso della giornata, i festeggiamenti, organizzati dal Comitato Festa e dai francescani dello stesso convento, sono entrati nel vivo già al mattino con la celebrazione di ben tre Sante Messe nella suddetta chiesa (alle ore 8:30, 10:00 e 11:30), e con la supplica alla Madonna del Carmine, tenutasi a mezzogiorno.

Particolarmente suggestiva ed emozionante è stata la Vestizione con “l’oro della Madonna” del rispettivo simulacro mariano, di recente fattura e normalmente collocato sull’ultimo altare laterale della navata sinistra. Tale vestizione è avvenuta a partire dalle ore 17:30 dinanzi all’altare maggiore, ad opera di alcune donne del luogo le quali, durante la recita del Santo Rosario, hanno apposto: sulla statua mariana un lungo grembiule marrone con artistici ricami in fili d’oro e numerosi monili in oro e preziosi; una stola bianca, anch’essa riccamente ricamata e con monili in oro e preziosi, sulla statua del Bambin Gesù, in quanto sommo sacerdote; e gli scapolari più preziosi in mano ad entrambi. Tutto il pregiatissimo vestiario, gli ori ed i preziosi, rappresentano il dono che numerosi devoti e benefattori ascolani e non solo hanno effettato, nel corso dei secoli, alla Madonna del Carmine ivi venerata.

Un’ulteriore e più solenne Concelebrazione Eucaristica delle , presieduta dal vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mons. Luigi Renna, ha avuto luogo nel medesimo edificio ecclesiastico alle ore 19:00, alla presenza delle autorità locali e di numerosi devoti. Dopodiché si è di qui snodata, per le principali vie e piazze ascolane, la solenne processione della statua della Madonna del Carmine, vestita a festa e condotta a spalla dai rispettivi portatori in uniforme carmelitana.

La festa civile è stata animata sia dalla presenza delle bancarelle nell’antistante Piazza San Francesco d’Assisi sia dall’accensione delle scenografiche luminarie ricoprenti, per intero, i prospetti della chiesa e del contiguo convento francescano. Nel corso dell’intera giornata non sono inoltre mancate le manifestazioni di solidarietà e beneficenza a cura dell’Ordine Francescano Secolare e dei gruppi parrocchiali. A tutto ciò, si è infine aggiunto, in serata dalle ore 22:00 in poi, lo spettacolo musicale con Antonio Da Costa, tenutosi sul palco ivi allestito per l’occasione.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti immagini che illustrano:

la solenne processione della Madonna del Carmine nel centro storico di Ascoli Satriano (foto nn. 1-2);

il rispettivo simulacro mariano vestito a festa con monili d’oro e preziosi donati da fedeli devoti e benefattori nel corso del tempo (foto nn. 3-4);

il gonfalone della Città di Ascoli Satriano, condotto al seguito della statua mariana da tre giovani nella tradizionale uniforme locale (foto n. 5);

il manifesto dei festeggiamenti (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata