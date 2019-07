Linfo Vita

Straordinario successo per la seconda edizione del “Linfo varietá” spettacolo messo in scena ieri sera al teatro Cilea di REGGIO CALABRIA dai pazienti del reparto di ematologia dell’ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria. Due ore di puro spettacolo dove insieme agli “attori-pazienti”, si sono esibiti i noti comici Gennaro Calabrese e il duo I non ti regoli che hanno sposato subito la causa di Linfovita. L’associazione Linfovita retta dalla dottoressa Caterina Stelitano aiuta i pazienti ad affrontare la malattia e, attraverso il teatro, riprendersi la propria vita. Intensi e calorosi gli applausi per tutto il team di Linfovita caratterizzato non solo da pazienti ed ex pazienti ma anche da generosi volontari e medici dell’ospedale. ( Foto Aldo Fiorenza)

