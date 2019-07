Domenica 14 luglio nel centro storico di Casarano musica, degustazioni, visite guidate, arte e artigianato locale: questo e altro ancora per il ricco menù di Borgo in festa, la serata proposta dall’Associazione commercianti e imprenditori di Casarano, con il supporto della locale Amministrazione comunale.

Ha avuto lo scopo di rilanciare e far rivivere il centro storico, uno tra gli obiettivi del sodalizio presieduto da Cristian Preite “per favorire il senso di appartenenza alla comunità locale, come dialogo tra generazioni di ieri e di oggi”.

I vari itinerari hanno portato a riscoprire la facciata di Palazzo D’Elia rimessa a nuovo dal recente intervento di ristrutturazione. I visitatori hanno potuto ammirare palazzi storici, frantoi ipogei e il museo dell’antica civiltà contadina, mostre d’arte e di artigianato locale.

