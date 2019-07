Le luminarie di S.Domenica 2019

TORNA LA FESTA PATRONALE PIÙ AFFASCINANTE D’ITALIA SCORRANO “CAPITALE MONDIALE DELLE LUMINARIE” FESTEGGIA LA SUA SANTA PROTETTRICE”Santa Domenica”.

Dal 5 al 9 Luglio, a Scorrano, prov. di Lecce, la magia delle monumentali luminarie salentine torna ad accendersi a ritmo di musica per Santa Domenica- Come da tradizione, il piccolo comune di appena 7mila abitanti sito nel cuore del Salento ospita le maestose e sfavillanti architetture di luce realizzate dai migliori maestri dell’arte delle parature, che ogni anno regalano, – 5 GIORNI DÌ FESTA

suggestioni ed emozioni uniche a migliaia di visitatori e turisti.

Luci, arte e musica si uniscono per creare qualcosa di sensazionale, uno spettacolo unico al mondo che negli anni ha portato Scorrano a guadagnarsi il titolo di “Capitale mondiale delle Luminarie” regalando all’evento una risonanza internazionale.

Cinque giorni tra fede e devozione, accensioni musicali, spettacoli pirotecnici e concerti in onore di Santa Domenica.

La festa di Santa Domenica, considerata la Madre di tutte le feste patronali in Italia, non solo per lo straordinario aspetto religioso, ma in particolare grazie alle grandi architetture di luce che ogni anno i maestri Paratori (termine dialettale locale) hanno realizzano per l’occasione. 4 MILIONI D

I LUCI, LED E MICROLUCI hanno usato Le tre storiche ditte salentine come MarianoLight, Mariano Luminarie e De Cagna Luminarie, regaleranno uno spettacolo emozionante. Mariano Light: Una dedica speciale al rosone di Santa Croce a Lecce. De Cagna: (Nord, Sud, Est e Ovest) e Mariano Luminarie: la Porta d’Oriente.

