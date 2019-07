Vincenzo Esposito nuovo allenatore dell’AC Prato 1908

Si è tenuta mercoledì 3 luglio a Prato, presso la sede della società laniera, la conferenza stampa per la presentazione di Vincenzo Esposito, nuovo allenatore della squadra pratese per la stagione calcistica 2019-2020.

Per Esposito si tratta di un ritorno a casa, in quanto in passato è stato sia giocatore che allenatore della società biancoazzurra.

Il Presidente Toccafondi ha motivato la scelta specificando che in questo momento la società ha necessità di un tecnico capace, con un notevole spessore tecnico, ma soprattutto di una persona che voglia bene al Prato e Vincenzo ha tutte queste qualità. Il nuovo allenatore si è detto contento del suo ritorno e di essere pronto a guidare la squadra in questo campionato di Serie D, con l’obbiettivo della promozione in Serie C.

Il DS Califano ha dichiarato che la rosa della squadra è quasi pronta, con giovani promettenti e giocatori esperti. Mancano per il completamento dell’organico due giovani portieri in quota e una punta di valore. I nuovi arrivi per adesso sono Gentili, Giampà, Diana, Cellini, Mariani e Regoli che si aggiungono ai confermati Tomi, Gargiulo, Sciannamè, Fofanà, Bassano, Cecchi, Carli, Kouassi, Diarrosouba, Maggini Calosi e Casati.

Il Prato per la prossima stagione disputerà le gare interne e gli allenamenti presso lo stadio “A. Nelli” di Montemurlo. La squadra inizierà la preparazione pre-campionato il 25 luglio a Fiumalbo, sull’Appennino modenese, dove rimarrà in ritiro fino al 10 agosto.

