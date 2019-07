Festeggiamenti “Cuore Immacolato di Maria”

Casarano La Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria è in festa a partire dal 29 giugno fino al al 1lluglio. Si inizia il 26 giugno con iil triduo di preparazione, anticipando i giorni festivi di sabato 29 giugno con i solenni festeggiamenti in onore della Madonna “Cuore Immacolato di Maria”, in serata si avvia anche il programma della festa civile con l’apertura della sagra dei prodotti tipici salentini e grigliata di carne, concludendo con il concerto del gruppo salentino di pizzica gli Alla Bua(foto 6). La domenica, dopo la solenne celebrazione Eucaristica presieduta da sua Ecc. Mons. Gianni Cecchinato vescovo della diocesi di San Severo (fg) e con il parroco della parrocchia Roberto Tarantino, le campane annunciano l’uscita della processione della statua della Beata Vergine Maria per le vie del rione di contrada botte, al rientro spettacolo di fuochi pirotecnici, la serata si conclude con il concerto del gruppo simpatico “Avvocati Divorzisti”(foto 8). Lunedì 1 luglio si chiudono i tre giorni di festa con la messa di ringraziamento, seguendo grigliata di carne e il concerto delle “ Prove Tese Band”(foto 9).

