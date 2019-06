Infiorata del Corpus Domini 2019

Eccomi! È il titolo della tredicesima infiorata consecutiva, che il piccolo borgo di Felline comune di Alliste prov. di (le) ha organizzato per l’occasione del Corpus Domini. Un tappeto floreale di petali, cristalli di sale e trucioli variopinti raccontato la storia della salvezza dell’umanità attraverso i più importanti “Sì” che l’hanno scandita, dai “Sì” di Maria e di Gesù a quelli dei Santi, fino ai nostri semplici “Eccomi!” vissuti nella quotidianità. La realizzazione dell’infiorata, con i suoi quadri in tecnica mista (fiori, sale e trucioli colorati) è il risultato di un’opera di sinergia comunitaria che ha coinvolto l’intera cittadinanza, dai singoli fellinesi appassionati alle associazioni locali come l’Apostolato della Preghiera, l’A.Do.Vos Donatori di sangue e l’Azione cattolica.

