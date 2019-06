Il 19 Giugno presso l’Accademia di Belle Arti di REGGIO CALABRIA è stata inaugurata la mostra ” Semplicemente donna” del fotografo reggino Antonio Sollazzo,35 scatti di grande bellezza in bianco e nero e colore che raffigurano,la femminilità,la maternità,il lavoro,l’eleganza .Come afferma l’autore un lavoro iniziato nel 2005,un percorso che festeggia i suoi 30 anni di carriera fotografica.Nei suoi scatti si coglie la dolcezza e nello stesso tempo la bellezza della donna,il fotografo ha voluto rendere omaggio a donne comuni , infatti tutte le donne fotografate sono donne e madri di ogni giorno,valorizzando la figura femminile in un modo elegante.Antonio Sollazzo è membro del Fotoclub ” Vanni Andreoni” da dove ha iniziato il suo percorso fotografico,durante la sua carriera è stato insignito di numerosi riconoscimenti,come l’onorificenza A.F.I nel 1999( Artista della Fotografia Italiana), AFIAP nel 2001,e nel 2004 EFIAP (Excellente della FIAP),ha esposte in diverse città d’Italia ed anche all’estero, Austria,Belgio,Olanda,Croazia,Germania,Grecia,Filippine,Spagna,Pakistan. Antonio Sollazzo si dedica anche alla fotografia di Teatro con risultati eccellenti. ( Foto di Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata