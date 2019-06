Raduno nazionale della Protezione Civile in onore di San Pio da Pietrelcina

Nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2019 si è tenuto a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, il Raduno nazionale dei volontari delle associazioni della Protezione Civile in onore del rispettivo protettore, San Pio da Pietrelcina. Vi hanno partecipato circa 1500 volontari, 700 dei quali provenienti dalla Puglia ed i restanti da altre parti d’Italia.

Nel corso dei tre giorni del raduno, nel megaparcheggio della zona “Pozzo Cavo”, i volontari si sono stanziati in un campo base, da loro allestito, con 90 tende da 8 persone ciascuna, una ventina di gazebo riservati alle associazioni di volontariato e ai partner tecnici, 5 tensostrutture, una colonna mobile della Regione Puglia (con docce, bagni, mensa), due punti medicalizzati per interventi di primo soccorso, ed inoltre una sala radio e una segreteria organizzativa.

Nella giornata del 15 giugno, presso il campo si sono svolte diverse attività formative ed esercitative con visite mediche, tra cui sono risaltate le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo in collina ed il salvataggio di una persona ferita in grotta mediante un intervento di elisoccorso. I volontari inoltre sono stati anche accompagnati nella visita dei luoghi di San Pio da Pietrelcina e nel pomeriggio hanno preso parte al convegno “Il volontariato nelle attività regionali di lotta agli incendi boschivi”, tenutosi nell’apposita sala del Centro Spirituale Padre Pio e nel corso del quale, tra gli altri, sono intervenuti: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile; Antonio Nunziante, Assessore della Regione Puglia con delega alla Protezione Civile; e Ruggiero Mennea, Presidente del Comitato Permanente della Protezione Civile Puglia. Dopo aver cenato collettivamente, i volontari hanno effettuato in serata una fiaccolata in onore del santo frate cappuccino, che successivamente è stato anche omaggiato con il musical “Actor Dei – L’attore di Dio”.

Al mattino seguente di domenica 16 giugno, dalle ore 8 in poi, gli stessi volontari, con i loro vertici, si sono resi protagonisti, con le divise e le insegne delle proprie associazioni, di una colorata e festosa sfilata che ha attraversato le principali vie e piazze della cittadina garganica e si è conclusa nella nuova Chiesa di San Pio da Pietrelcina, progettata dal noto architetto Renzo Piano e dal suo workshop ed inaugurata il 1 luglio 2004. All’interno della parte superiore dell’edificio religioso ha avuto luogo a partire dalle ore 11:30 una Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da fr. Maurizio Placentino, ministro provinciale dei padri cappuccini della provincia monastica di Sant’Angelo e Padre Pio. Subito dopo la funzione religiosa, sono stati consegnati diversi riconoscimenti ai volontari ed alle associazioni di Protezione Civile che hanno partecipato al raduno, conclusosi nel pomeriggio con lo smontaggio del campo base ed il rientro dei volontari stessi.

Il presente fotoreportage è integrato dalle sottostanti sei immagini, riferite alla mattinata di domenica 16 giugno ed aventi per oggetto:

i volontari delle diverse associazioni della Protezione Civile raggruppati in Piazza Padre Pio, dinanzi al monumento bronzeo del rispettivo protettore, opera del noto scultore Pericle Fazzini che lo realizzò nel 1987 (foto n. 1);

la sfilata dei volontari in Corso Umberto I, al momento del transito dinanzi al Palazzo di Città

(foto nn. 2-3);

il vertici della protezione civile con le autorità locali ed il neo sindaco di San Giovanni Rotondo, prof. Michele Crisetti (foto n. 4);

il gonfalone ritraente Padre da Pietrelcina, Santo protettore Protezione Civile (foto n. 5);

un momento della Solenne Concelebrazione Eucaristica dedicata ai volontari e tenutasi nella chiesa superiore intitolata al santo frate cappuccino, le cui spoglie sono custodite in quella inferiore, ad essa sottostante (foto n. 6).

