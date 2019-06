Buon Compleanno Federico II 1224/2019

A Napoli venerdì 7 giugno si è celebrata la quinta edizione di “Buon Compleanno Federico II”, manifestazione che ha ricordato i 795 anni della più grande Università statale del Sud ed una delle più antiche d’Italia e del mondo.

Fu fondata il 5 giugno 1224 dall’Imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Sicilia Federico II di Svevia che, con un apposito editto istitutivo, la rese da subito laica e indipendente.

Settecentonovantacinque anni compiuti volgendo lo sguardo al passato e puntando, però, al futuro sempre con grande ottimismo.

I festeggiamenti si sono svolti nella sede storica di Corso Umberto I, 40 – Via Mezzocannone, 8 (Napoli) con il seguente programma:

- ore 14.30 – Premio Comitato Unico di Garanzia – Contest fotografico “Ambiente. Ambienti. I luoghi dell’esperienza universitaria” – Aula Pessina

Hanno partecipato al concorso, con foto a colori o in bianco e nero, tutti gli appartenenti alla comunità federiciana di qualsiasi ruolo, dagli studenti al personale docente ed amministrativo.

Ed anche alcuni studenti del Polo Universitario Penitenziario regionale per i detenuti della Campania, inaugurato nel giugno del 2018.

- ore 15.00 – Premio “Buon Compleanno Federico II” agli studenti meritevoli – Aula Pessina

Sono stati premiati 33 studenti che hanno riportato una lodevole media di rendimento nel corso della loro frequenza accademica

- ore 16.30 – Premiazione dei seguenti Laureati Illustri – nell’Aula Magna Storica

Alberto Cutillo, – Ambasciatore a Tirana – Laureato in Economia e Commercio

Angela Falciatore, Direttore Dip. Choroplast Biology and Light sensing in Microalgae c/o Institute of Physico-Chemical Biology (IBPC – Parigi) – Laureata in Biologia

Pietro Greco, Divulgatore Scientifico – Laureato in Chimica

Alessandra Losito, foundraising Fuoriclasse della Scuola – Laureata in Economia

Maurizio Manfellotto, Presidente e CEO di Hitachi Rail Italy SPA – Laureato in Ingegneria

Filippo Patroni Griffi, Presidente Consiglio di Stato – Laureato in Giurisprudenza

Francesco Pinto, Direttore Centro Produzione RAI Napoli – Laureato in Filosofia.

A conclusione, un video-intervento di Roberto Carlino, giovanissimo ingegnere aerospaziale federiciano facente parte dell’equipe del progetto Astrobee, che ha ideato e costruito il robot che aiuterà gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), e lavora nel centro Ames della Nasa in California.

- ore 18.30 – Intervento musicale del Coro Polifonico Universitario Federico II – Scalone della Minerva

- ore 20.00 – “Passeggiando per la Federico II” – Lettura brani dal volume – nel Cortile delle Statue

- ore 20.30 Enzo Gragnaniello in concerto – Presentazione dell’album“Lo chiamavano vient’ ‘e terra” Supporter: Lorenzo Girotti nel Cortile delle Statue.

Grande affluenza di pubblico ha onorato questo evento e si ringraziano sentitamente il Rettore prof. Gaetano Manfredi e tutti coloro che hanno con Lui collaborato per la realizzazione di questo meritevole progetto.

Foto n° 4 i dieci fotografi finalisti

Foto n° 5 il fotografo vincitore Jan Mazewski

Foto n° 6 i 33 studenti meritevoli

Foto n° 8 i laureati illustri

Foto n° 9 Roberto Carlino dalla NASA

Foto n°10 Coro Polifonico Universitario Federico II

© Riproduzione Riservata