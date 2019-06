Festa peschiciana della Madonnina del mare

Domenica 2 giugno 2019, oltre ai festeggiamenti civili per il 74° anniversario della Repubblica Italiana, ha avuto luogo a Peschici, rinomata località turistica della costa settentrionale del Gargano, la Festa in onore della Madonnina del Mare, ivi omaggiata ogni anno la prima domenica di questo mese ed oggetto di profonda devozione popolare locale, in primis dei pescatori e dei naviganti.

I festeggiamenti sono iniziati nel pomeriggio, quando dalla Chiesa Madre intitolata a Sant’Elia profeta, patrono del paese garganico, è partita, intorno alle ore 18 e dopo la recita del Santo Rosario, la solenne processione della piccola e venerata statua della Madonnina del mare, collocata dai pescatori peschiciani su una graziosa barchetta ricolma di multicolori fiori freschi e sorretta da una base troncopiramidale rovesciata in legno e due delfini laterali, anch’essi lignei, a mo’ di mensola. Al corteo processionale hanno preso parte in primis i componenti delle due confraternite peschiciane, quella del Purgatorio e quella del SS. Sacramento, poi i ragazzini e le ragazzine delle prime comunioni, i chierichetti ed i ministranti con il parroco della stessa chiesa. Alle spalle del simulacro mariano hanno invece sfilato il Gonfalone del Comune di Peschici con le autorità locali, civili e militari, ed i fedeli restanti.

Dopo aver lasciato il centro storico, la processione in paese, tra preghiere e canti religiosi mariani, ha dapprima attraversato Corso Garibaldi, la principale arteria viaria del centro, e poi è scesa al porto percorrendo il lungo e panoramico Viale Kennedy ed infine Via Marina.

All’arrivo nella struttura portuale, avvenuto poco dopo le ore 19, la venerata statua della Madonnina del mare è stata accolta dal suono delle sirene e delle trombe elettriche dei natanti ivi ormeggiati e, subito dopo, all’estremità del molo principale e presso la cappellina che di consueto custodisce il simulacro mariano oggetto della festa, è stata celebrata una Solenne Concelebrazione Eucaristica con il rito delle prime comunioni.

Al termine della funzione religiosa e poco prime del tramonto del sole, si è dunque svolta la processione a mare della stessa statua mariana sulla barchetta, a sua volta caricata a bordo della motobarca Nuova Peschici ed inseguita da altre imbarcazioni.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini che illustrano:

la piccola e venerata statua della Madonnina del mare collocata su una barchetta a cura dei pescatori peschiciani (foto n. 1);

un momento delle processione del medesimo simulacro mentre discende dal centro storico al porto percorrendo Viale Kennedy (foto n. 2);

i componenti delle confraternite del Purgatorio e del SS. Sacramento mentre sfilano in testa al corteo processionale (foto n. 3);

l’arrivo al porto della processione (foto nn. 4-5);

la processione a mare (foto n. 6).

