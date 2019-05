Race for the Cure 2019

Dal 17 al 19 maggio 2019 si è svolto a Bari il tanto atteso appuntamento Race for the Cure, organizzato dall’Associazione Susan G. Komen Italia per sensibilizzare sull’importanza della ”prevenzione contro il cancro al seno e per dare sostegno a chi è malato”. Una tre giorni molto intensa.

Si stima che il numero degli iscritti di questa tredicesima edizione sia stato ventimila, superando quello dell’anno scorso (diciottomila).

Tutti colori che hanno voluto partecipare alla gara podistica e/o la passeggiata di 2 chilometri si sono ritrovati in piazza della Libertà, di fronte alla prefettura e al Municipio di Bari. Il “fiume” di magliette ”rosa” e bianche, simbolo della manifestazione, è partito verso il teatro Margherita alle 10:00, dopo che le fanfare dell’Aeronautica e dell’Esercito hanno suonato l’inno nazionale. Tra i partecipanti, in prima fila il sindaco Antonio Decaro, che ha scelto di correre con la figlia, l’assessore all’ambiente e allo sport Pietro Petruzzelli ed la squadra speciale delle suore del Santissimo Rosario di Bari capitanata da Suor Paola.

Dopo la gara, diretta per la parte tecnica dal presidente dell’A.S.D. Bari Road Runners, Rino Piepoli,nello spazio dedicato alle donne in rosa, sono stati premiati i vincitori della gara dei 5 chilometri, i gruppi più numerosi, quelli venuti da più lontano, le scuole. Numerosi anche i volontari che si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento.

Oltre a Bari e Roma (in contemporanea), la manifestazione si svolgerà a settembre a Bologna, Brescia e per la prima volta anche a Pescara e Matera.

