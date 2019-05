Arrivo delle spoglie di S. Giovanni Elemosiniere nel Salento

Una città commossa e devota hanno accolto Martedì 14 maggio 2019, il ritorno in città delle spoglie del patrono San Giovanni elemosiniere. Casarano attendeva questo momento dal 1974 quando il corpo del Patriarca d’Alessandria fu traslatato (dal 19 gennaio al 2 giugno) grazie al benestare espresso dall’allora cardinale di Venezia Albino Luciani, di lì a poco eletto Papa. Di quel lontano giorno del 1974, rimangono solo alcune foto in bianco e nero e un vecchio video ormai logorato dal tempo, testimoniano l’emozione dei fedeli casaranesi attorno al santo della carità.

Le sacre spoglie sono state accolte intorno alle 19 nel chiostro comunale e poi portate in processione, tra due ali di folla, verso la vicina chiesa Madre “scortate” dalle tuniche verdi della confraternita dedicata al Santo di Cipro e da molti fedeli per la celebrazione della messa solenne celebrata dal vicario foraneo don Andrea Danese alla presenza di tutti i sacerdoti della città.

