Processione di San Michele Arcangelo e della Madonna del Rosario e falò devozionali

Il giorno 8 maggio 2019, solennità sia della prima Apparizione di San Michele Arcangelo sul Gargano (490 d. C.) sia della Madonna del Rosario di Pompei, si sono svolti a Casalnuovo Monterotaro, in Provincia di Foggia, i relativi festeggiamenti all’insegna della religiosità e delle tradizioni popolari locali.

Sul piano religioso, l’evento più significativo ed atteso è stata la processione della statua di San Michele Arcangelo e del quadro della Madonna del Rosario di Pompei, per le vie principali vie e piazze del paese dauno, partita intorno alle ore 19 dalla Chiesa Madre dei SS. Pietro e Niccolò, al termine della Santa Messa solenne delle ore 18, celebrata dal giovane parroco don Danilo Zoila. Il corteo processionale è stato introdotto dalla Croce e da due file laterali di fedeli, a cui hanno fatto seguito i ragazzini e le ragazzine delle prime comunioni con il parroco. Subito dopo hanno sfilato la statua lignea e policroma dell’Arcangelo Michele, condotta a spalla da portatori in borghese, e il quadro della Madonna pompeiana (copia di quello venerato nel santuario campano), condotto a spalla da portatrici anch’esse in borghese.

Dopo il rientro della processione nella stessa chiesa parrocchiale di partenza, ha avuto luogo, come da consolidata e plurisecolare tradizione popolare casalnovese, la benedizione e l’accensione di due falò devozionali in onore di San Michele Arcangelo, ubicati a breve distanza tra loro e rispettivamente, il primo in Largo Trieste, presso la Villetta “Sacro Cuore”, e il secondo presso il Viale della Vittoria. Attorno a ciascun falò, l’evento è stato animato dai gruppi di giovani del posto con allegria musiche, canzoni e degustazioni di prodotti tipici locali.

Il presente fotoreportage è illustrato dalle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

la statua di San Michele Arcangelo nel momento della partenza della processione (foto n. 1);

il quadro della Madonna del Rosario di Pompei subito dopo la partenza processionale (foto n. 2);

il transito della processione lungo Corso card. Pietro Parente, la principale arteria cittadina su cui prospetta la casa natale del teologo casalnovese (foto n. 3-4);

l’accensione, in onore di San Michele Arcangelo del falò allestito in Largo Trieste (foto n. 5) e di quello, più grande, ubicato presso il Viale della Vittoria (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata