“Casa Amaranto” lo Store della Reggina Calcio 1914

Inaugurato lo Store della Reggina Calcio 1914 ieri nella centralissima piazza Duomo di REGGIO CALABRIAgremita da tifosi amaranto,una grande conice di pubblico a supporto della squadra,si sono rivisti ex calciatori amaranto invitati per l’occasione tra gli altri, Jorge vargas,Francesco Cozza,Giacomo Tedesco, Ezio Brevi, tutti commossi dall’accoglienza della folla amaranto.Acclamati i calciatori amaranto all’arrivo con il pulman della società allo Store e tanti applausi per il mister Cevoli. Sul palco allestito nella piazza si è esibito Raffaello figlio di questa città, del rione storico di Tremulini che ha cantato l’inno amaranto composto da lui, e il duo Auspici- Polimeni che hanno interloquito con il presidente Gallo e nello stesso tempo facendo divertire il pubblico , in seguito si sono esibiti insieme a Peppe Auspici che li accompagnava con la chitarra in una canzone da lui composta “Vogliamo vincere a San Siro” Ottima Organizzazione con la regia dell’addetto stampa Giuseppe Praticò coadiuvato dai suoi collaboratori. Lo store denominato ” Casa Amaranto” è uno dei tanti tasselli del presidente Gallo che sta ricomponendo la storia amaranto. il 12 maggio si disputa allo stadio ” Granillo la prima gara dei play-off contro il Monopoli e tutta la città sicuramente si recherà allo stadio per sostenere i propri beniamini. ( Foto Aldo Fiorenza)

