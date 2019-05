Thegiornalisti in concerto a Reggio Calabria

Al PalaCalafiore di REGGIO CALABRIA ieri sera un tripudio per il live “Love tour 2019″ della band romana Thegiornalisti. Un Tommaso Paradiso in piena forma, regala oltre due ore di pura musica in un evento a dir poco straordinario ed unico, organizzato dal promoter Ruggero Pegna che annovera nella sua storia manageriale un altro meritato sold-out. Tommaso insieme alla sua band ripercorre vecchi e nuovi successi del suo ultimo lavoro discografico “Love” e lo fa cantando insieme ai suoi tantissimi fans accorsi dalle cinque province calabresi e dalla Sicilia. È una grande festa della musica fatta di luci, coriandoli e tanto amore. Quello che i Thegiornalisti lasciano volutamente a Reggio Calabria in una notte di maggio piena di romanticismo e impossibile da dimenticare. ( Foto di Aldo Fiorenza)

