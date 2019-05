Calcio Serie D, Prato superato in casa dal Trestina

Sconfitta casalinga per la squadra laniera che nella 18^ giornata di ritorno del campionato, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, viene superata per 3-1 dallo Sporting Club Trestina. Vittoria meritata, quella ottenuta dalla squadra umbra che già al 2’ di gioco si porta in vantaggio grazie alla rete di Gramaccia. Il Prato stenta ad entrare in partita, dimostrando difficoltà nell’impostare la manovra. Il Trestina fa girare bene la palla, mantenendo il controllo del gioco. Al 12’ gli ospiti raddoppiano con Ridolfi che trasforma un calcio di rigore, assegnato per un fallo in area ai danni di Maggioli. I lanieri si scuotono e la loro reazione si concretizza con la rete di Fofanà al 33’ che permette ai padroni di casa di accorciare le distanze. Continua sulla spinta offensiva il Prato che si rende pericoloso al 35’ con Carli, il cui colpo di testa finisce sulla traversa. Nei minuti finali della prima frazione i biancoazzurri continuano ad attaccare ma senza successo e il primo tempo finisce con gli ospiti avanti per 2-1. Nella ripresa il Trestina riprende il controllo della gara andando in rete al 54’ con Maggioli, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di testa realizza la rete del 3-1. Il Prato sembra accusare il colpo e malgrado alcuni tentativi offensivi di Moreo non riesce a rendersi pericoloso più di tanto, permettendo al Trestina di controllare la gara e di mantenere il risultato fino al triplice fischio finale.

Marcatori: 2’ Gramaccia, 12’ (r) Ridolfi, 33’ Fofanà, 54’ Maggioli.

PRATO: Demalija, Sciannamè, Marini (65’ Rozzi), Gargiulo, Carli, Piroli, Bazzoffia, Quinto, Surraco (57’ Moreo), Kouassi (65’ Cecchi), Fofana. All. De Petrillo.

SPORTING CLUB TRESTINA: Cosimetti, Catacchini, Martinelli, Goh, Fumanti, Maggioli, Marchi (73’ Marconi), Gramaccia, Ridolfi (84’ Staiano), Khribech, Benedetti (51’ Gallozzi, 81’ Vinagli). All. Cerbella.

