43° Convegno della Comunità Maria ( Rinnovamento Carismatico Cattolico)

Dal 25 al 28 aprile a [[FIUGGI] si è svolto il Convegno Internazionale della Comunità Maria (Rinnovamento Carismatico cattolico), il giovedì giorno di apertura del Convegno vi è stata la benedizione della tenda e successivamente la preghiera comunitaria seguita dalla celebrazione Eucaristica presieduta da Don Fabio Bartoli, il venerdì si è iniziato con la preghiera comunitaria e successivamente la relazione ” Alzati in fretta, nel pomeriggio dopo la preghiera comunitaria e le testimonianze , successivamente la celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Augusto Paolo Lojudice , il sabato dopo la preghiera comunitaria vi è stata la relazione ” Seguimi non ti voltare indietro” di Sua ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi seguita dalla celebrazione Eucaristica presieduta da sua Ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi. Nel pomeriggio l’ Adorazione Eucaristica e le testimonianze. La domenica dopo la preghiera Comunitaria la Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da padre Ermete Aceto Referente Ecclesiale della Comunità Maria in seguito il saluto conclusivo e un arrivederci al prossimo convegno.

© Riproduzione Riservata