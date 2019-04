Gran Premio 2019

A Bari, domenica 28 aprile 2019, si è svolta la 6^ edizione della Rievocazione del Gran Premio di Bari, organizzata dalla Old Cars Club, con il patrocinio della Regione Puglia, Comune di Bari e l’Autorità Portuale del Levante.

Alle 10:00, cinquanta autovetture d’epoca, provenienti da tutta l’Italia, sono partite da Piazza della Prefettura lungo un percorso nel borgo antico e sul lungomare della città.

I tanti cittadini e turisti presenti hanno ammirato, in zona paddock in piazza Prefettura e in gara, questi bolidi d’epoca che sfrecciavano rombando sulle curve obbligate e sui rettilinei delle strade per ricordare quando dal 1947 al 1956 auto quali la Ferrari, l’Alfa Romeo, la Maserati, La Lotus, l’Apache, Cisitalia correvano alla Formula 1.

Dopo l’inno nazionale e la prova di regolarità, è iniziata la gara che era divisa in tre manches. Ha inaugurato il circuito su una Lotus Elise Sport220 il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

La manifestazione, che ha riscosso molto successo, si è svolta il 27 (rievocazione notturna) ed il 28 aprile 2019. Testimonial della 6^ edizione è stato Cesare Florio, già direttore sportivo della Ferrari. Il pilota più anziano del Gran Premio Fernando Di Felice (81 anni) ha guidato una FIAT Abarth Sport del 1968.

Vincitore della gara di regolarità è stato Mauro Giansante sull Ermini 1100 Sport del 1946; secondo Pietro De Marco sulla Jaguar C-Type del 1962; terzo Raffaele Barletta sulla Monaco Bimotore 8C del 1952. Sono stati premiati in piazza della Libertà alle 14:00.

Info: Old Cars Club, via Napoli 357/D, 70123 BARI

Tel/Fax: 0805227522 – Cell: 3663114000

staff@oldcarsclub.it

www.oldcarsclub.it

© Riproduzione Riservata