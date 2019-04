Venerdì Santo carlantinese 2019

Il 19 aprile 2019, Venerdì Santo, a Carlantino, piccolo centro dei Monti Dauni settentrionali nel cui territorio (confinante col Molise) ricade la Diga di Occhito, hanno avuto luogo i riti della Passione e Morte di Gesù Cristo Nostro Signore, culminati nel tardo pomeriggio con la rispettiva liturgia, svoltasi a partire dalle ore 18 nella Chiesa Parrocchiale di San Donato Vescovo e martire, e la conseguente Adorazione della Croce da parte dei fedeli.

Al termine della funzione religiosa, celebrata dal parroco, don Stefano Mercurio Tronco, è di qui partito un corteo di donne con il simulacro dell’Addolorata, a sua volta guidato dal sacerdote medesimo. Nel contempo dalla Cappella dell’Annunziata è invece partito un corteo maschile col simulacro del Gesù Morto. Entrambi i cortei hanno sfilato separatamente sostando in preghiera nei punti scelti come prime tre stazioni della Via Crucis. In Via Piave si è di conseguenza svolto il rito dell’Incontro del Gesù Morto con l’Addolorata e dunque dei rispettivi cortei che, dopo aver sostato qui in preghiera (IV stazione) si sono fusi insieme ed hanno continuato il loro cammino per le principali vie e piazze del paese dauno, gli uomini al seguito di Gesù Morto e le donne dietro all’Addolorata. Nel prosieguo dello stesso cammino penitenziale sono state effettuate le rimanenti soste di preghiera in corrispondenza dei punti scelti per le successive stazioni della Via Crucis. La XV stazione, quella della Resurrezione di Gesù, è stata rappresentata nella chiesa parrocchiale. Dopo la benedizione finale si è infine proceduto con l’Unzione del Corpo di Gesù, effettuata con oli profumati sui simulacri di Gesù Crocifisso, dell’Addolorata e di Gesù Morto, dapprima da parte del parroco e poi da parte dei fedeli.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini che illustrano:

il simulacro di Gesù Morto all’inizio del suo cammino processionale (foto n. 1);

il simulacro della Madonna Addolorata in Via Piave, poco prima dell’Incontro con quello di Gesù Morto (foto n. 2);

il momento dell’Incontro (foto n. 3);

un momento di preghiera sul luogo dell’Incontro, IV stazione della Via Crucis (foto n. 4);

l’unzione delle statue di Gesù Crocifisso (foto n. 5) e di Gesù Morto (foto n. 6) da parte del parroco.

