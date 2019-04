Venerdì Santo celenzano 2019

Il 19 aprile 2019, Venerdì Santo, a Celenza Valfortore, piccolo centro dei Monti Dauni settentrionali col proprio territorio confinante ad ovest col Molise, si sono svolti i consueti riti attinenti alla Passione e Morte di Gesù Cristo Nostro Signore.

Nello specifico, alle ore 17, nella cinquecentesca Chiesa Madre di Santa Croce ha avuto inizio la liturgia della Passione e Morte di Gesù Cristo, celebrata dal parroco don Antonio Valentino, con il conseguente rito dell’Adorazione della Croce da parte dei fedeli partecipanti. Al termine della funzione religiosa è di qui partita la processione della Via Crucis con la venerata statua Madonna Addolorata, portata da un gruppo di donne vestite e velate di nero, a lutto. Il corteo processionale, dopo aver effettuato nel centro storico le prime tre soste di preghiera in corrispondenza di altrettante stazioni, ha dunque raggiunto Piazza Alessandro Malice, la principale del paese dauno. Qui si è svolto il rito dell’Incontro tra la statua dell’Addolorata ed il simulacro del Gesù Morto, quest’ultimo proveniente dalla Chiesa di San Francesco d’Assisi e condotto da un gruppo di 12 portatori nelle vesti degli altrettanti apostoli del Figlio di Dio. Dopo questa quarta sosta, si è di conseguenza formato un corteo processionale unitario che ha attraversato le principali vie cittadine e sostato in preghiera in altri 11 punti, rappresentanti le rimanenti stazioni della Via Crucis. Il tutto si è concluso nella Chiesa Madre con la benedizone finale dei fedeli presenti.

