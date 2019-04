Calcio Serie D, Prato sconfitto dal Ponsacco

Biancoazzurri superati per 3-2 dal Ponsacco nei minuti di recupero, nella partita disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, valida per la 16^ giornata di ritorno del campionato. Ospiti che partono più intraprendenti, dimostrandosi subito pericolosi e mantenendo il comando del gioco che gli permetterà di passare in vantaggio al 18’ con Semprini. Positiva la reazione della squadra laniera che piano piano conquista metri e possesso palla. Al 28’ il Prato pareggi con Carli che dopo un batti e ribatti in area di rigore, calcia all’incrocio dei pali per l’1-1. I padroni di casa continuano ad attaccare ma la prima frazione si chiude in parità. Nella ripresa il Prato mantiene il possesso palla rendendosi pericoloso con Tomi che colpisce il palo su punizione e poi con Fofana che tutto solo in area, di testa manda al lato. Il Ponsacco cerca di reagire come può, impostando alcune azioni di contropiede. Al 65’ i biancoazzurri passano in vantaggio grazie al gol di Marini che partito sulla fascia colpisce male la palla e il cross diventa un tiro imparabile per il portiere ospite. Nei minuti finali il Ponsacco si riversa tutto in avanti, costringendo i lanieri a difendersi. Al 90’ gli ospiti colpiscono una traversa con Semprini e sul proseguo dell’azione ottengono il pareggio con Mariani. Passa un minuto e il Ponsacco capitalizza al massimo una veloce ripartenza, che si conclude con il tiro di Brega a botta sicura, sancendo l’incredibile vittoria ospite per 3-2.

Marcatori: 18’p.t. Semprini, 28′ Carli, 20’s.t. Marini, 47’Mariani, 49′ Brega.

PRATO : Fontanelli; Piroli, Bassano, Sciannamè; Marini, Carli, Gargiulo, Kouassi (37’s.t. Toccafondi), Tomi; Moreo, Fofana. A disposizione: Demalija, Cecchi, Ghimenti, Ciabatti, Bazzoffia, Surraco, Moussa, Rozzi, . All.:De Petrillo.

PONSACCO: De Carlo; Gremigni (1’s.t.Tazzer e 26’s.t. Tehe), Colombini, Mazzanti, Becagli; Mariani, Menichetti, Castorani (1’s.t. Negri e 30’s.t. Zorica); Doveri; Semprini, Brega. A disp. Bartolozzi, Matteoni, Caruso, Calabrese, Albanese. All. Colombini.

