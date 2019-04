Il 16 aprile 2019, ad Orta Nova, il principale centro dei Cinque Reali Siti, nel Basso Tavoliere, si è svolta la XXI edizione della Passio Christi. L’evento è stato organizzato dalla locale Parrocchia del SS. Crocifisso e dall’A.N.S.P.I.-Circolo dell’Oratorio di San Gerardo ed è stato sponsorizzato da numerose ditte private operanti nel territorio.

La sacra rappresentazione, già svoltasi nella vicina Cerignola lo scorso 9 aprile, ha avuto inizio intorno alle ore 19 con la partenza, dalla Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Maria dell’Altomare, di un corteo di centurioni romani dell’undicesima legione che scortavano Ponzio Pilato ed erano inseguiti dai popolani. Dopo aver transitato per le principali vie e piazze ortesi, il corteo ha infine raggiunto la Chiesa Parrocchiale del SS. Crocifisso, dinanzi alla quale sono stati scenicamente rappresentati i primi episodi della Passione di Gesù Cristo, vale a dire: la discussione su di Lui tra i sacerdoti nel sinedrio, l’Ultima Cena, la lavanda dei piedi ai dodici apostoli, Gesù che prega nell’Orto degli Ulivi, il tradimento da Parte di Giuda Iscariota, la cattura di Gesù, il rinnegamento da parte di San Pietro, Gesù davanti a Caifa nel sinedrio, Gesù davanti a Ponzio Pilato nel pretorio, la flagellazione, la coronazione di spine, l’Ecce Homo, la condanna a morte di Gesù. Dalla stessa chiesa è dunque partito il corteo della Via Crucis, che ha raggiunto, presso la retrostante Villa Comunale, un terreno adiacente a Via Piemonte, dove sono stati rappresentati gli episodi della Crocifissione di Gesù, del compianto su Gesù Morto, della sua riposizione nel Santo Sepolcro e della sua Resurrezione. Numerosa è stata la partecipazione popolare all’evento, che è stato pienamente coinvolgente e curato nei minimi dettagli in tutti i suoi vari aspetti e che ha richiesto diversi mesi di preparazione.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

la scena dell’Ultima Cena di Gesù con suoi i dodici apostoli (foto n. 1);

il momento del tradimento da parte di Giuda Iscariota (foto n. 2);

Gesù davanti a Ponzio Pilato nel pretorio (foto n. 3);

un momento del doloroso cammino di Gesù lungo la Via Crucis (foto n. 4);

Gesù nel momento in cui muore in Croce (foto n. 5);

il manifesto dell’evento (foto n. 6).

