Sabato 13 aprile 2019, ad Apricena, Città della Pietra in Provincia di Foggia, ha avuto luogo l’evento culturale ed artistico “SCULTURE IN CORSO – Museo Madrepietra Apricena”, promosso dagli Assessorati ai Lavori Pubblici e alla Cultura del Comune.

Nel pomeriggio, lungo Corso Roma, la principale arteria viaria del centro, recentemente riqualificata e restituita alla collettività, sono state scoperte e presentate al pubblico, nel corso di un’apposita cerimonia, quattro sculture in pietra apricenese, eseguite da altrettanti artisti famosi dell’arte contemporanea, tutti diversi tra loro per personalità, formazione, stile, esperienze ed attività. Le artistiche sculture realizzate e poste a decoro ed abbellimento del principale luogo di ritrovo e di passeggio degli apricenesi, e donate da soggetti pubblici e privati del luogo, sono:

- Dalle Cave all’Architettura, dell’artista Ugo La Pietra, costituita da fusti cilindrici di pietra, sbozzati alla base e coronati in cima ciascuno da una differente architettura sapientemente scolpita e parallelamente rigata in senso orizzontale;

- Donna che si gira, dell’artista Giuliano Vangi, rievocativa del mito di Apollo e Dafne, nel momento in cui la donna sta per essere trasformata in alloro per sfuggire al dio del sole e delle arti;

- Soffioscultura, dell’artista Francesco Granito, rappresentante una gigantesca piuma finemente scolpita;

- Chrysalys, dell’artista Cristian Biasci, caratterizzata da una figura umana che si sta dissolvendo nel bianco blocco di pietra che la costituisce

Sul palco allestito in Piazza Andrea Costa, a partire dalle ore 19 circa, si sono dunque susseguiti i saluti e gli interventi di circostanza delle autorità locali, degli studiosi d’arte e di coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile tutto ciò. Non sono mancati i ringraziamenti per quanti si sono prodigati nella realizzazione di un eccezionale intervento di riqualificazione urbana all’insegna dell’arte contemporanea e di questa iniziativa. Dopodiché si è proceduto all’inaugurazione della mostra dei disegni e dei bozzetti delle stesse quattro sculture, allestita nel Palazzo della Cultura, in Piazza Federico II, di fronte al Palazzo Baronale. In serata, sullo stesso palco di Piazza Andrea Costa, a partire dalle ore 20:45 si è tenuto il concerto di “James Senese e Napoli Centrale”, lo storico gruppo che ha collaborato con il noto cantautore partenopeo Pino Daniele, a conclusione dello storico evento.

