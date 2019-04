Tennis Tavolo serie A2, il Circolo Prato 2010 promosso in serie A1

La squadra pratese vince 4-2 lo scontro diretto valido per la promozione contro il Cristofaro Casamassima, nella 5^ giornata di ritorno del campionato, disputata presso la palestra “Le Badie” di Prato. Con due giornata di anticipo, la compagine laniera centra il traguardo della promozione nella massima serie, al termine di un campionato disputato sempre da protagonista e sempre al vertice della classifica. Dopo la sconfitta patita nella prima gara da Ragni ad opera di Massarelli, nella seconda gara Jamin Azeez Olugbenga ristabiliva la parità battendo Pellegrini. Nella terza gara Prato avanti 2-1 grazie alla vittoria di Fatai Adeyemo su Hassan Arishekola. Quarta gara ancora in favore dei lanieri con Ragni che superava Pellegrini e portava la squadra di casa sul 3-1. Nella quinta partita Massarelli aveva la meglio su Fatai Adeyemo portando gli ospiti sul 3-2. Decisiva l’ultima gara in programma, quella tra Jamin Azeez Olugbenga e Hassan Arishekola, dove il giocatore di casa è riuscito a dare a Prato il punto del 4-2 che significava matematica promozione in serie A1. Al termine dell’incontro grande festa da parte di squadra, società e pubblico presente, per il risultato ottenuto a coronamento di una stagione straordinaria.

Risultati incontri:

Ragni Lorenzo (Prato 2010) – Massarelli Maurizio (Cristofaro Casamassima) 0-3

Jamiu Azeez Olugbenga (Prato 2010) – Pellegrini Antonio (Cristofaro Casamassima) 3-0

Adeyemo Fatai (Prato 2010) – Hassan Arishekola (Cristofaro Casamassima) 3-1

Ragni Lorenzo (Prato 2010)) – Pellegrini Antonio (Cristofaro Casamassima) 3-1

Adeyemo Fatai (Prato 2010) – Massarelli Maurizio (Cristofaro Casamassima) 1-3

Jamiu Azeez Olugbenga (Prato 2010) – Hassan Arishekola (Cristofaro Casamassima) 3-2

Le foto di questo reportage:

Foto 1 – Incontro tra Ragni e Massarelli;

Foto 2 – Ragni Lorenzo (Prato 2010);

Foto 3 – Massarelli Maurizio (Cristofaro Casamassima);

Foto 4 – Incontro tra Jamiu Azeez e Pellegrini;

Foto 5 – Jamiu Azeez Olugbenga (Prato 2010);

Foto 6 – Pellegrini Antonio (Cristofaro Casamassima);

Foto 7 – Incontro tra Adeyemo Fatai e Hassan Arishekola;

Foto 8 – Adeyemo Fatai (Prato 2010);

Foto 9 – Hassan Arishekola (Cristofaro Casamassima);

Foto 10 – Squadra Prato 2010.

© Riproduzione Riservata