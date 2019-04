Rugby serie A, ancora una vittoria per i Cavalieri

Grande prestazione, quella messa in campo dai Tuttineri che allo Stadio Chersoni di Prato, si impongono in rimonta per 43-23 sugli Amatori Alghero. Dopo il blackout di avvio gara, dove i padroni di casa hanno subito 2 mete in poco più di un minuto, piano piano sono riusciti a rientrare in partita. Grinta e determinazione hanno permesso di recuperare nel punteggio, anche se i sardi hanno chiuso la prima frazione avanti per 23-14. Nella ripresa si è vista tutta un’altra partita, con i Cavalieri che riescono ad imprimere un gran ritmo alla gara. Alghero non è riuscito a tenere il passo, calando vistosamente e permettendo ai Cavalieri di ribaltare il risultato. L’evidente dominio territoriale dei padroni di casa, gli permette di allungare decisamente nel punteggio che alla fine li vedrà prevalere per 43-23.

Marcatori 1’ m. Delrio tr. Micheli (0-7), m. Micheli tr. Micheli (0-14), 10’ c.p. Micheli (0-17), 15’ m. Bartali tr. Fratini (7 – 17), 25’ c.p. Micheli (7-20), 27’ c.p. Micheli (7-23), 40’ m. Noviro tr. Fratini (14 – 23), 46’ c.p. Fratini (17 – 23), 56’ m. Marzucchi tr. Fratini (24-23), 60’ m. Casado tr. Fratini (31 – 23), 72’ m. Belli (36 – 23), 79’ m. Calamai tr. Fratini (43 – 23).

CAVALIERI UNION RUGBY PRATO-SESTO: Fratini, Bartali, Marzucchi, Vincenti (67’ Renzoni), Castellana (45’ Torri), Lunardi, Noviro, Casado, Fabbri (45′ Reali), Conigli (45′ Belli), Mardegan (45′ Calamai), Gianassi, Casini (45′ Liguori), Tallè (45′ Cesareo), Cusimano (76′ Trechas) . All. Pratichetti.

AMATORI ALGHERO: Bortolussi (75’ Camboni), Bombagi, Serra (75′ Madeddu), Delrio, Micheli, Oneone, Armani, Fernandez, Sciacca, Ceglia, Pesu, Paco, Prette (43’ Stefani), Salaris, Gabbi. All. Paoletti.

