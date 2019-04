Calcio Serie D, pareggio tra Prato e Tuttocuoio

Finisce in parità la sfida tra Prato e Tuttocuoio, della 14^ giornata di ritorno del campionato, disputatasi allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo. Gara equilibrata con risultato sostanzialmente giusto per quanto si è visto in campo. Partono meglio gli ospiti che si rendono pericolosi in fase offensiva con Franchi, mentre i lanieri trovano difficoltà nell’impostazione del gioco. Occasione laniera al 20’ per Moreo, il tiro dell’attaccante finisce di poco a lato. Risponde il Tuttocuoio con Manetti ma la conclusione si stampa all’incrocio dei pali. Ancora ospiti pericolosi sul finire della prima frazione con Malotti che in contropiede impegna il portiere di casa. Nella ripresa il Prato parte più propositivo e al 17’ sfiora il vantaggio con Marini, tiro di testa che finisce sulla traversa. Continua ad attaccare la squadra pratese con Bazzoffia ma la conclusione non è precisa. Ci prova anche Tomi su punizione impegnando il portiere ospite. Il Tuttocuoio ci prova con Chiti e poi con Guidelli, il risultato non si sblocca e la gara finisce 0-0.

PRATO : Demalija; Piroli, Bassano, Sciannamè (31’s.t. Cecchi); Bazzoffia, Marini (31’s.t. Surraco), Gargiulo, Kouassi, Tomi; Moreo, Fofana. A disposizione: Fontanelli, Ghimenti, Ciabatti, Carli, Moussa, Rozzi, Toccafondi. Allenatore: De Petrillo.

TUTTOCUOIO: Lombardi; Segantini (35’p.t. Benericetti), Mazzola, Bianconi, Bertolucci; Bianciardi, Giudelli; Manetti (14’s.t. Lischi), Malotti (35’s.t. Chiti), Franchi; Giani (14’s.t. Bellanti). A disposizione: Marinaro, Battara, Di Virgilio, Patteri, Sheji. Allenatore: Scardigli.

