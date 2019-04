Diamo vita alla ricerca

Anche quest’anno in piazza S. Giorgio a Reggio Calabria il 5-6-7 aprile i volontari dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma tornano in piazza per la 26esima edizione delle uova di Pasqua.

Il tradizionale appuntamento permetterà di ricevere con una donazione minima di € 12 un uovo di cioccolato. Sostenere la ricerca è molto importante per la scoperta di nuove cure per chi soffre di questa malattia.

(foto Aldo Fiorenza)

