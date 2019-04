Vivicittà 2019

A Bari, domenica 31 marzo 2019, si è svolta la 33esima edizione di Vivicittà, manifestazione sportiva storica organizza dall’UISP Bari (Unione italiana Sport per Tutti), sotto il patronato della Presidenza della Repubblica e patrocini dei Ministeri della Pubblica Istruzione, della Giustizia, Ambiente, Solidarietà Sociale, Beni Culturali, Affari Regionali, nell’ambito del progetto ”La Primavera dello Sport e della Solidarietà” (un euro di ogni iscritto è stato destinato alla Fondazione Megamark).

I quattromila partecipanti, a detta degli organizzatori, hanno percorso dieci chilometri (agonistica) e quattro chilometri (non competitiva). Per la seconda edizione della ”Dog run – La passeggiata a sei zampe” i partecipanti erano duecento. Tra i corridori c’erano il sindaco Antonio Decaro e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli. Lo slogan della manifestazione è “Vince chi c’è”.

Il lungo serpentone rosso (colore delle magliette) è partito alle 10.00, in contemporanea con Vivicittà Matera, in una stupenda giornata primaverile, da Largo 2 Giugno direzione Viale della Repubblica, Corso Cavour, il lungomare (il percorso dei tre ponti di Bari) per poi ritornare a Largo 2 Giugno.

Vincitore della gara agonistica, con il tempo di 31’32”, è stato il ventenne Pasquale Selvarolo di Andria appartenente all’Atletica Casone Noceto. Un minuto dopo è arrivato Giovanni Auciello di Palo del Colle, anche lui tesserato per l’Atletica Casone Noceto. La prima delle donne è stata Viola Giustino dell’Usd Enterprise giovani atleti. Vincitore di Vivicittà Matera è stato Giuseppe Mele.

Sotto il palco un lungo striscione giallo con la scritta “iostoconlagazzetta – per sostenere la Gazzetta del Mezzogiorno

© Riproduzione Riservata