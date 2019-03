Dov’è Pazzano

Il Comune di Pazzano dista da Reggio Calabria 137 Km, ha circa 500 abitanti stabili ed è il più piccolo della Vallata dello Stilaro.

Il paese è situato tra il Monte Consolino e il Monte Mammicomito. L’origine di Pazzano è legata all’estrazione dei minerali di ferro, tuttora si notano gli ingressi delle miniere. Anticamente Pazzano faceva parte della contea di Stilo.

L’attività lavorativa è prevalentemente agricola e terziaria. In questi ultimi anni si sta cercando di recuperare i siti artistici come l’Eremo del Monte Stella, visitato da moltissimi turisti.

L’Eremo è diretto da Don Enzo Chiodo, parroco del paese. Arrivati a Pazzano, spiccano la fontana dei minatori e il lavatoio, dove le donne del paese si recavano a lavare i panni.

Nel periodo estivo in agosto si festeggiìa S. Rocco e vi è anche l’affruntata, molto seguita dai locali e dai paesi vicini.

© Riproduzione Riservata