Rugby serie A, i Cavalieri si aggiudicano il derby con I Medicei

Continua la serie positiva dei Tuttineri che allo Stadio Chersoni di Prato, superano per 18-17 I Medicei, aggiudicandosi il derby toscano. Gara equilibrata con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, senza risparmiarsi e dove è prevalsa la squadra che è riuscita a sbagliare di meno. Inizio di gara con i padroni di casa che partono molto forte rendendosi subito pericolosi e imprimendo un buon ritmo all’incontro. I fiorentini cercano di ribattere, ma trovano difficoltà nell’impostare la manovra. Qualche errore di troppo in fase di finalizzazione, non permette ai Cavalieri di raccogliere i punti per quanto creato, e la prima frazione si chiude con i pratesi avanti per 8-3. Nella ripresa la partita rimane aperta, con le due squadre che si equivalgono sul piano del gioco e delle azioni create. Ai punti realizzati dai Cavalieri rispondono prontamente I Medicei, che mantengono sempre aperto il risultato. Minuti finali con i fiorentini tutti protesi in avanti alla ricerca dei punti vittoria, ma i padroni di casa riescono a mantenere il risultato dalla loro, che alla fine li vedrà vincitori per 18-17.

Marcatori 5’ c.p. Pancini (3-0) , 17’ m. Lunardi (8-0), 35’ c.p. Petrangeli (8-3), 45’ c.p. Pancini (11 – 3), 60’ m. Kapaj tr. Del Bono (11-10), 75’ m. Casini tr. Pancini (18 – 10) m. tecnica Medicei (18 – 17)

CAVALIERI UNION RUGBY PRATO-SESTO: Pancini, Bartali (78’ Torri), Marzucchi, Vincenti, Fattori, Lunardi, Renzoni, Casado, Reali (60’ Fabbri) Baldelli (65’ Talle’), Gianassi (60’ Belli), Calamai(60’ Mardegan),), Casini, Cesareo (60’ Liguori), Cusimano (78’ Trechas). All. Pratichetti.

I MEDICEI: Reale, Citi, D’Andrea (D’Aliesio), Petrangeli(43’ De Castro), Marucelli, Del Bono, Taddei (80’ Elegi), Cacciagrano (43’ Burattin), Santi, Mannelli, Massimo (43’ Biagini), Savia, Santi (43’ Chiostrini), Bartolini (43’ Kapaj), Krifi (43’ Panerai) All. Lo Valvo

