La scorsa settimana, nella sala consiliare del comune di Orvieto, si è svolta la presentazione dei progetti e la premiazione del concorso Cantieri di narrazione identitaria.

All’iniziativa hanno aderito il Liceo Artistico di Orvieto con 32 progetti e, con un progetto diviso in 3 parti, l’Istituto Scientifico e Tecnico di Ciconia (foto 1-4).

Gli studenti hanno realizzato una serie di stimolanti progetti architettonico/artistici per riqualificare alcuni luoghi di Orvieto poco valorizzati e li hanno presentati ai nove giurati che si sono dimostrati entusiasti (foto 5).

Molti i progetti lodati e quattro quelli premiati: terzo e secondo posto (foto 8 e 7) a due gruppi di studentesse del Liceo Artistico; primo premio, ex aequo (foto 6), al progetto proposto dagli studenti dell’Istituto scientifico e Tecnico e ad un progetto di due studenti del Liceo Artistico (a destra nella foto).

Le proposte vincenti saranno prese in esame dal Comune che si adopererà per svilupparle e realizzarle.

Un’esperienza che certamente rimarrà impressa in questi giovani che si sono cimentati con la loro creatività per migliorare la propria città realizzando dei veri progetti calati nella realtà e non chiusi nella sicurezza delle mura scolastiche, portandoli a contatto con le difficoltà del mondo del lavoro.

© Riproduzione Riservata