Giornate FAI 2019 – Villa Zaira

Una delle strutture archeologiche, scelte dalla delegazione FAI di Lecce , è villa Zaira a Maglie (LE). La tenuta era indicata con il nome Le Franite, da farnea “quercia“. Villa Zaira si trova in contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Leccese.

La Tenuta Le Franite è una splendida villa per matrimoni dalle origini molto antiche risalenti ai primi del ‘700.

Al centro dell’immenso parco vi è l’antico palazzo baronale appartenuto al Barone Nicola Lopez y Royo dei duchi di Taurisano con la moglie Donna Enrica Garzia. Oggi è invece residenza della pro-nipote Anna Lucia Cisotta, quest’ultima titolare della Tenuta.

Con un’area di ben 17 ettari immersi nel verde, Villa Zaira si presenta come una location perfetta per le coppie che vogliono un matrimonio elegante e di classe.

Impossibile non innamorarsi del suo parco ricco di fiori, piante e querce vallonee; a rendere affascinante Villa Zaira interviene anche uno spettacolare bosco di lecci illuminato da 18 lampadari, delle maestose sale interne (un tempo antichi frantoi), una piscina ed una sala da thè, costituita da una particolare casina a tre arcate.

