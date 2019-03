Il 21 marzo si è celebrata a Reggio Calabria la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Questa giornata è stata vissuta in un modo intenso con l’esposizione in piazza Italia di una scultura dell’artista reggino Gabriele Pellerone che ha voluto lanciare un messaggio molto forte in questa occasione.

L’installazione artistica è composta da un cassonetto di spazzatura con dentro corpi ammassati. Il messaggio dell’artista è quello di indurre alla riflessione su quello che sta accadendo in tema di immigrazione e tolleranza. La scultura rimarrà esposta dal 21 marzo per 5 giorni.

(Foto di Aldo Fiorenza)

