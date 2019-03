Peregrinatio sangiovannese della Sacra Statua della Madre di Dio Incoronata

Dopo 71 anni, domenica 17 marzo 2019 è tornata in peregrinatio a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, la venerata statua della Madre di Dio Incoronata, di grande interesse storico-artistico, venerata nel rispettivo Santuario situato nella Piana del Tavoliere, nel territorio della vicina Foggia, presso il torrente Cervaro ed esattamente sul luogo dell’apparizione mariana avvenuta, secondo la tradizione,l’ultimo sabato di aprile dell’anno 1001, tra i rami di una quercia e nei confronti del conte di Ariano Irpino, a cui la Vergine raccomandò la costruzione di una chiesetta in suo onore, e del pastore Strazzacappa, che rinvenne sullo stesso albero la statua in esame e vi appese per devozione una caldarella a mo’ di lampada ad olio.

La peregrinatio sangiovannese della statua della Madonna Incoronata ha avuto inizio intorno alle ore 16, con il suo arrivo a bordo di un automezzo, adibito a carro devozionale e popolato, oltre che dalla stessa, anche da quattro bambini vestiti da angeli e due laici biancovestiti. Dopo aver percorso l’intera Via Foggia, in Piazza Padre Pio la statua marina è stata calorosamente accolta dai fedeli del posto, con preghiere e canti religiosi e popolari in suo onore, nonché dalle autorità civili, militari e religiose locali. Di qui si è dunque formato un corteo processionale che ha accompagnato il simulacro mariano lungo il percorso stabilito, transitando lungo l’intero Corso Umberto I, con sosta in Piazza dei Martiri dove c’è stato il saluto dell’Amministrazione Comunale, e proseguendo poi lungo Piazza Europa, Viale Aldo Moro, Via Giuseppe Di Vagno e Via Pasquale Turbacci, fino a raggiungere la moderna Chiesa Parrocchiale della Trasfigurazione del Signore. Non a caso il giorno del suo arrivo è coinciso con la seconda domenica di quaresima, quella relativa all’episodio della Trasfigurazione di Gesù Cristo Nostro Signore. Dopo il suo ingresso in chiesa, la statua della Madonna Incoronata è stata intronizzata a destra dell’altare maggiore ed è stata omaggiata col Santo Rosario dei propri devoti e, a partire dalle ore 18:30 con la Santa Messa celebrata dal parroco della stessa chiesa sangiovannese, don Michele Buenza, e conclusasi con l’atto di affidamento al Cuore Immacolato di Maria.

Nella stessa chiesa parrocchiale la permanenza del simulacro della Madre di Dio Incoronata si protrarrà fino al giorno 26 marzo, quando di qui ripartirà in mattinata alla volta del “suo” santuario presso Foggia. Durante questo periodo sarà omaggiata, con le funzioni religiose opportunamente programmate, da parte delle comunità parrocchiali sangiovannesi e dei suoi devoti nonché dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo (mons. Franco Moscone) e da quello emerito di Lecce (mons. Domenico Umberto D’Ambrosio).

Per quanto concerne le vicende storiche, va evidenziato che un precedente pellegrinaggio della medesima statua mariana a San Giovanni Rotondo ha avuto luogo nel 1948 e vi partecipò attivamente San Pio da Pietrelcina, che già nel 1916 visitò l’antico Santuario della Madre di Dio Incoronata, quando ancora soggiornava nel Convento cappuccino di Sant’Anna in Foggia prima di trasferirsi definitivamente in quello della cittadina garganica.

Notoria e di antica data è la profonda devozione nei confronti della Madre di Dio Incoronata da parte dei sangiovannesi che si recano tuttora al relativo Santuario foggiano, soprattutto in occasione delle rispettive solennità, e prendono parte attiva alla Cavalcata degli Angeli che ha luogo ogni anno nel primo pomeriggio dell’ultimo venerdì di aprile, alla vigilia della solennità dell’Apparizione di questa Madonna. Tale “Cavalcata” consiste in una parata devozionale di carri e di fedeli che compiono tre giri intorno al Santuario rievocando il corteo degli Angeli che incoronarono la Beata Vergine Maria, apparsa in quest’occasione, con tre corone, giustificando dunque l’appellativo di Incoronata. A tale suggestiva manifestazione di fede e devozione i devoti sangiovannesi (come quelli di numerosi altri centri pugliesi, campani e lucani) partecipano con propri carri scenici, rievocativi della sopra descritta Apparizione della Madonna Incoronata, su un albero di quercia, al conte di Ariano Irpino ed al pastore Strazzacappa.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini che illustrano:

la venerata statua della Madre di Dio Incoronata, nel momento del suo arrivo in Piazza Padre Pio, nel cuore di San Giovanni Rotondo (foto nn. 1-2);

il transito, in processione, del simulacro mariano dinanzi al Palazzo di Città (foto n. 3) ed alla Chiesa parrocchiale di San Giuseppe artigiano (foto n. 4);

l’intronizzazione della statua dell’Incoronata nella Chiesa parrocchiale della Trasfigurazione, dopo la conclusione di questa processione (foto n. 5-6).

