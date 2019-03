Negramaro in concerto

Grande successo per il live dei Negramaro ieri sera al PalaCalafiore di Pentimele di Reggio Calabria. Sold-out per la band salentina che, in riva allo Stretto grazie alla Esse Concerti srl, regala due ore di puro rock, pop e melodie con brani passati e recenti.

Un concerto indimenticabile che segna la rinascita della band capitanata da Giuliano Sangiorgi frontman dei Negramaro.

(Foto di Aldo Fiorenza)

