La festa del cioccolato

Dal 15 al 17 marzo 2019 dalle ore 10 alle ore 23,30, tornerà anche nel 2019 sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, l’ormai tradizionale festa del cioccolato in collaborazione con la Confcommercio ,Associazione Nazionale Cioccolatieri, Choco Amore e con il Comune di Reggio Calabria. Giunta alla sesta edizioni l’appuntamento per i reggini è sul Corso Garibaldi per gustare ed ammirare i vari tipi di cioccolato preparate dai maestri pasticceri. ( Foto di Aldo Fiorenza)

