Calcio a 5 serie A2, biancoazzurri superati dalla Virtus Aniene

Sconfitta immeritata, quella subita dalla squadra laniera, che nella 7^ giornata di ritorno del campionato, al palazzetto PalaRogai di Prato, viene battuta per 1-0 dalla Virtus Aniene. Non sono bastati cuore e impegno ai pratesi, per raddrizzare una partita che si era messa subito male, dopo il gol subito in modo ingenuo su punizione al 1’ minuto. La reazione dei padroni di casa è stata veemente, però le conclusioni di Everton e Scarinci sono state sfortunate finendo sui pali. Gli ospiti si sono difesi con ordine, cercando di ripartire in contropiede. Anche nella ripresa il Prato ha continuato ad attaccare incessantemente, ma le parate strepitose del portiere ospite Di Ponto su Benlamrabet, Everton e Pitondo sono state decisive per il risultato. Nei minuti finali i padroni di casa hanno utilizzato anche il portiere di movimento, ma la difesa ospite è riuscita a tenere bene, impedendo al Prato di raggiungere il più che meritato pareggio.

Marcatori pt 1’13” Taloni.

PRATO C/5: Buti, Rocchini, Birghillotti, Vinicinho, Benlamrabet, Everton, Petri, Pitondo, Solazzo, Scarinci, Buti. All. Martinez.

VIRTUS ANIENE: Di Ponto, Ciciotti R., Batata, Medici, Chilelli, Taloni, Ciciotti L., Milani, Donis, Douglas, Sanna, De Filippis. All. Micheli.

