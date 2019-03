Deejay Ten 2019

Si è svolta, a Bari, domenica 10 marzo 2019, la prima delle quattro tappe della Deejay Ten e della Deejay Five 2019.

Il percorso di 10 chilometri della gara Deejay Ten è stato: partenza , ore 10:00, da corso Vittorio Emanuele angolo via Sparano, direzione porto nuovo, castello Svevo Normanno, le mura di Bari Vecchia, lo spettacolare lungomare – giro di boa – punta Perotti per l’arrivo in piazza del Ferrarese per la Deejay Five e Corso Vittorio Emanuele per la Deejay Ten.

Il lungo serpentone arancione dei 9.191 iscritti ha corso e/o passeggiato lungo il mare in una bella giornata limpida e calda, tanto da sembrare estate, con una leggera brezza ed un intenso cielo azzurro.

I partecipanti alla festa hanno indossato la T-shirt arancione per la corsa dei 10 chilometri e quella azzurra per la 5 chilometri. Una spettacolare festa che ha visto alla partenza Linus (direttore artistico della Deejay Ten), il sindaco Decaro Antonio e l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli

I vincitori della Deejay Ten sono stati: Abate Antonio col tempo di 50:45 e per la categoria donne Abbaticola Chiara in 1:09:20.

© Riproduzione Riservata