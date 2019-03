Grande successo ieri sera al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria per il musical We will rock you, tribute alla storica band dei Queen, organizzato dal promoter Ruggero Pegna.

In un teatro gremito, l’eccezionale cast di attori, cantanti e ballerini ha omaggiato una delle band più famose al mondo riproponendo per oltre due ore canzoni, “perle” sacre della musica, tutte dal vivo.

Il pubblico, alla fine dello show, si alza in piedi per ballare e cantare la celebre We Will Rock You e anche quando si chiude il sipario, la forza di quella musica indimenticabile continua a risuonare in una Reggio che non dimenticherà mai la straordinarietà di un evento al quale è stato assegnato il Premio come Miglior Musical del 2019 della 33esima edizione del Festival “Fatti di Musica”, il prestigioso festival del Live d’Autore, ideato e diretto da Ruggero Pegna.

(Foto di Aldo Fiorenza)

