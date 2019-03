Festa del Cioccolato marzo 2019

A Bari, in corso Vittorio Emanuele – spazio antistante il palazzo dell’economia, si sta svolgendo la seconda edizione della Festa del Cioccolato.

I tre giorni dedicati alla dolcezza, alle prelibatezze del cioccolato in tutte le sue forme sono 1 – 3 marzo 2019 . Gli espositori, oltre a quelli pugliesi, provengono dalle vicine Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania ma anche dall’Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il profumo del cioccolato proviene dagli stand dei maestri cioccolatieri che, con i loro prodotti artigianali, promuovono le proprietà benefiche del cioccolato artigianale. I visitatori possono acquistare il cioccolato fondente, al latte, piccante, salato, aromatizzato con limone, zenzero, cannella o altre spezie, al sapore della frutta, secondo il gusto proposto, o sotto forma di liquore, e anche colorato come quello rosa rinveniente dalla quarta lavorazione del prodotto o verde perché al pistacchio.

In alcuni stand il cioccolato è presentato in varie forme: attrezzi da lavoro, animali, scarpe, piedi, borse, occhiali, macchinine, cucchiaini, gelati, macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati e tanto altro. C’è anche il cioccolato privo di glutine e vegano.

Lo stand della Sicilia propone, oltre al cioccolato, il marzapane sotto forma di frutta (chiamata “frutta Martorana”) e i famosi cannoli alla ricotta.

Nello stand della Campania è possibile acquistare anche i famosi colorati macaron.

Da non perdere i laboratori didattici per adulti per imparare come nasce, si produce e si lavora il cioccolato, ed i laboratori didattici “Choco Play” per i bambini dove ci sono anche i pagliacci ed i palloncini.

