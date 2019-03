Calcio a 5 serie C femminile Coppa Italia, Prato passa ai quarti di finale

Ottima prestazione quella offerta dalla squadra pratese, che al palazzetto Estraforum di Prato supera per 5-3 la Mediterranea Cagliari, qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia di serie C. Gara avvincente e tiratissima con le due squadre che non si sono risparmiate giocandosi la qualificazione fino all’ultimo minuto. Inizio partita con le laniere che trovano difficoltà nell’impostare la manovra, per il pressing intenso messo in atto dalle avversarie. Pochi gli sbocchi utili, che costringono le padrone di casa a optare per i lanci lunghi. Al 4’ laniere in vantaggio grazie alla bella rete di Torrini. Passano pochi minuti e la Mediterranea raggiunge il pareggio con Casu che dal limite calcia indirizzando la palla all’incrocio dei pali. All’11’ buona azione per le ospiti, ma il tiro di Sagheddu è parato. La gara si mantiene sempre su ritmi molto elevati, al 18’ una buona ripartenza offensiva delle biancoazzurre non viene sfruttata da Vozza. Le pratesi ora riescono ad attuare meglio il giro palla, cercando l’imbucata vincente. Al 20’ Prato in gol con Salesi che conclude dopo un bello scambio. La giocatrice pratese ci riprova subito dopo, ma la conclusione esce di poco a lato. Altra occasione laniera con Vozza che partita in contropiede, sola davanti al portiere, conclude malamente. Nei minuti di recupero le cagliaritane usufruiscono di un tiro libero, ma Orrù calcia centrale e il portiere para permettendo così alle padrone di casa di andare negli spogliatoi in vantaggio per 2-1.

Nella ripresa si vede subito il Prato con Vozza, la cui conclusione però finisce sull’esterno della rete. Al 5’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo le biancoazzurre vanno in gol con Torrini che dal limite realizza la rete del 3-1. Le ospiti corrono molto, ma spesso non sono precise nei passaggi, permettendo alle padrone di casa di ripartire con veloci contropiedi. Al 9’ bella triangolazione in velocità conclusa in rete da Fabbrucci per la quarta segnatura laniera. Quando la gara sembrava chiusa, le cagliaritane riaprono l’incontro con le reti di Spiga e poi di Serrau portandosi sul 4-3. Le pratesi cercano la reazione ma la conclusione al 25’ di Torrini finisce sul palo esterno. Passa un minuto e il Prato subisce l’espulsione di Salesi. La Mediterranea, forte anche della superiorità numerica, si riversa all’attacco inserendo il portiere di movimento. Finale al cardiopalma, con le laniere che si difendono con grinta e cuore dagli assalti avversari. Nei minuti di recupero, quasi allo scadere, Torrini intercetta un corto passaggio delle avversarie, scatta in contropiede e realizza la rete del definitivo 5-3 per il Prato che vuol dire passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Gioia e soddisfazione a fine partita per le atlete pratesi e per il pubblico presente, applausi per le cagliaritane che hanno lottato fino alla fine dimostrandosi squadra ostica e ben messa in campo.

Marcatori: pt 4′ Torrini, 6’22” Casu, 20’07” Salesi; st 5’20” Torrini, 8’43” Fabbrucci, 14’18” Spiga, 17’34” Casu, 31’04” Torrini.

PRATO C/5: Romeo, Fabbrucci, Bettazzi, Salesi, Lanzuise, Rosini, Torrini, Pizzirani, Betti, Vozza, Baldi, Messina. All. Candeloro.

MEDITERRANEA CAGLIARI: Casu, Cannas, Spiga, Sanna, Angiolas, Serrau, Sagheddu, Barrili, Muscas, Orrù. All. Marrocu.

