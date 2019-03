Calcio Juniores nazionali, successo dei lanieri contro il San Gimignano

Torna alla vittoria il Prato che nella 8^ giornata di ritorno del campionato Juniores nazionale, allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, supera per 2-0 il San Gimignano. Inizio di gara equilibrato, con le due squadre che si affrontano prevalentemente a centrocampo. Al 20’ la prima occasione da rete è per la squadra di casa, ma la conclusione di Nannini risulta imprecisa. Passano i minuti e i lanieri prendono in mano le redini dell’incontro, dimostrandosi pericolosi in alcune azioni offensive, mentre gli ospiti cercano di rispondere in contropiede senza però creare pericoli. Nella seconda frazione di gioco il Prato parte più aggressivo, facendosi vedere subito in attacco e fallendo alcune occasioni con Del Greco e Adragna. All’11’ i lanieri sbloccano il risultato grazie al calcio di rigore trasformato da Terramoto, che porta i biancoazzurri sul risultato di 1-0. Il San Gimignano prova a reagire ma le conclusioni prima di Viani e poi di Barbarino, non sono precise. I pratesi si difendono bene e con ordine, ripartendo spesso in contropiede. Al 30’ i padroni di casa raddoppiano ancora con Terramoto, che sfrutta al meglio una veloce azione offensiva e chiude di fatto la gara.

Marcatori: 11’ s.t. e 30’ s.t. Terramoto.

PRATO: Cecconi, D’Orsi, Noferi, Tatini, Maggini, Banchelli, Nannini, Gallo, Terramoto, Adragna, Del Greco. A disposizione: Gambini, Iosif Sabin, Allenatore: Innocenti.

SAN GIMIGNANO: Marzuoli, Del Toro, Colibazzi, Peruzzi, Bacci, Masini, Cassati, Tuveri, Viani, Giovenco, Barbarino. A disposizione: Porcelli, Bartoloni, Lusini, Sassu, D’Alessio, Burresi, Massa. Allenatore: Burchi.

