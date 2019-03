Tennis Tavolo serie A2, il Circolo Prato 2010 vince ancora

Ancora una vittoria per la squadra pratese che supera per 4-1 il Cral Comune di Roma nella 3^ giornata di ritorno del campionato, disputata presso la palestra “Le Badie” di Prato. I punti sono stati realizzati da Lorenzo Ragni che ha superato prima Pizzi 3-0 e poi Di Fiore 3-1. Gli altri due punti sono stati conquistati da Fatai Adeyemo vincitore su Talocco per 3-0 e su Pizzi per 3-1. Il punto dei romani è stato realizzato da Di Fiore che ha battuto Jamin Azeez Olugbenga per 3-1. Con questo risultato il Circolo Prato 2010 si porta a quota 18 punti in classifica, con un vantaggio di 4 punti sulla seconda, la pugliese Ennio Cristofaro.

Risultati incontri:

Ragni Lorenzo (Prato 2010) – Pizzi Alessandro (Cral Comune Roma) 3-0

Jamiu Azeez Olugbenga (Prato 2010) – Di Fiore Nicola (Cral Comune Roma) 1-3

Adeyemo Fatai (Prato 2010) – Talocco Marco (Cral Comune Roma) 3-0

Ragni Lorenzo (Prato 2010)) – Di Fiore Nicola (Cral Comune Roma) 3-0

Adeyemo Fatai (Prato 2010) – Pizzi Alessandro (Cral Comune Roma) 3-1

