Sindaco Baby 2019

Per la prima volta nella storia di Casarano, è una ragazza a essere eletta sindaco baby e a vestire la fascia tricolore. Carlotta Parrotto, della II C del Polo 2 di via Messina, l’ha spuntata al ballottaggio su Antonio Sarnelli, divenuto vice, della II A del Polo 3 di piazza San Domenico (entrambi della secondaria di primo grado).

I due succedono a Giuseppe Muscella e Flavia Rausa.

Le elezioni si sono svolte martedì 26 febbraio 2019, presso l’Aula consiliare di Palazzo di Città alla presenza del sindaco di Casarano Gianni Stefàno e dell’assessore Laura Parrotta.

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto anche da Massimiliano Capoti, Andrea De Filippi, Rocco Dell’Anna, Matteo Fasano, Stefano Masciullo, Vittoria Monastero, Gabriele Parata, Miriam Pini, Giorgia Pomarico, Elena Reho, Federica Santoro, Edoardo Toma, Valentina Toma e Giulia Torsello.

